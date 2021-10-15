Рогозин показал свой дом-общежитие на космодроме Восточный

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об условиях своего проживания на космодроме Восточный. Глава госкорпорации разместился в доме-общежитии, пост с фотографиями он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook 15 октября.

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Рогозин пояснил, что пребывает в одном из трех гостевых домов, предназначенных для руководства ракетно-космических компаний в России. «Здесь, на космодроме Восточный я живу. Это рабочий кабинет со служебной связью и рабочим пультом, а также небольшая спальня», — уточнил руководитель «Роскосмоса».

Глава госкорпорации также сфотографировал, чтобы поделиться с подписчиками, место на территории космодрома, где он проводит совещания. «Рядом с Техническим комплексом находится Инженерный центр. У меня два смежных кабинета: для совещаний и центр контроля пусков, где на экраны выводится вся телеметрическая информация работы ракеты-носителя», — добавил Рогозин во втором посте в соцсети.

Ранее глава «Роскосмоса» предложил на базе Циолковского в Амурской области рядом с космодромом «Восточный» построить новый город-миллионник, посвященный российской космонавтике. Глава госкорпорации пояснил, что оттуда будут уходить в космос пилотируемые отечественный корабли, там же будет рождаться новое поколение инженеров.