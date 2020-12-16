Приставы наложили ограничения на 10-комнатную квартиру семьи Рогозина

Судебные приставы из Мордовии наложили ограничения на 10-комнатную квартиру семьи гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Москве. Об этом сообщает издание Baza.

Отмечается, что элитное жилье площадью 346 квадратных метров находится в жилом комплексе «Ближняя дача» на Староволынской улице. Рыночная стоимость двухэтажной квартиры, которая принадлежит жене Рогозина Татьяне и его сыновьям, составляет 500 миллионов рублей. Несколько лет долей в квартире владел и сам глава «Роскосмоса».

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Запрет регистрационных действий был наложен в июле 2020 года отделом судебных приставов по Пролетарскому району Саранска. Кроме того, в выписке Росреестра указана претензия от приставов из Краснодарского края, из-за которой на жилье также наложены ограничения.

Подобные меры обычно применяются к должникам, отмечает издание. Однако в базе Федеральной службы судебных приставов данных о какой-либо задолженности со стороны Рогозина или членов его семьи нет. В отделе судебных приставов Саранска исключили возможное попадание в список тезки Рогозина.

«Не могу вам сказать, почему стоит такая пометка. У нас нет таких должников», — заявил собеседник издания.

Впервые о дорогостоящей недвижимости Рогозина стало известно в 2016 году. Тогда на сайте российского отделения Transparency International был опубликован доклад, в котором утверждается, что квартира на Староволынской улице, где проживают три поколения семьи Рогозиных, была приобретена в 2013 году. Ее стоимость, которую Transparency International оценила в 500 миллионов рублей, превышает совокупный доход всех членов семьи за много лет.

Элитная квартира указана в декларациях Рогозина, его жены, а также в декларации их сына Алексея Рогозина, который в 2016 году стал замруководителя департамента имущества Минобороны. Из этих же данных организация подсчитала, что совокупный доход вице-премьера, его жены и сына с 2011 по 2014 год составил 48 401 043 рубля. Таким образом, Рогозиным пришлось бы копить на квартиру за полмиллиарда не менее 50 лет.

Сам Рогозин назвал информацию о приобретении дорогостоящей квартиры провокацией. Он подчеркнул, что все его доходы указаны в декларации и у него нет счетов и какой-либо собственности за рубежом.