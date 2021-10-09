Рогозин назвал сюжет фильма «Марсианин» чушью

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала НТВ назвал чушью сюжет голливудского фильма «Марсианин», который основан на одноименном научно-фантастическом романе Энди Вейера.

«Фильм "Марсианин" смотрели, голливудский? Это ж чушь собачья», — заявил он.

Сюжет фильма «Марсианин» разворачивается в недалеком будущем. Кинокартина рассказывает историю американского астронавта Марка Уотни, члена исследовательской экспедиции на Марс. Это самая успешная в коммерческом плане работа в фильмографии Ридли Скотта, принесшая в мировом прокате свыше 600 миллионов долларов.

5 октября корабль «Союз МС-19» с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд пристыковался к МКС. Шипенко и Пересильд отправились на МКС для съемок первого в истории кинематографа художественного фильма, снятого в космосе. Лента получила рабочее название «Вызов». В центре сюжета космической драмы — врач (Пересильд), в силу обстоятельств вынужденная за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на Международную космическую станцию ради спасения космонавта.

