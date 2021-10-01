Общепит захотели освободить от НДС

Общественный уполномоченный по вопросам крупного бизнеса в Москве Михаил Гончаров выступил с предложением включить в эксперимент по отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для заведений общепита не только малые и средние предприятия (МСП), но и крупный бизнес с оборотом до 15 млрд рублей в год. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гончарова, он уже обратися в Минпромторг с соответствующей инициативой и сейчас ожидает заключение от министерства. В случае получения положительного решения необходимо будет пройти процедуру согласования в Минфине. Предложение таке поддержала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

Гончаров подчеркнул, что, если освобождение от НДС будет распространяться только на малые и средние предприятия, то «нарушится принцип конкуренции».

«Сейчас компания из сектора МСП с оборотом, допустим, 1,99 млрд рублей платит на несколько сотен миллионов рублей меньше, чем крупное предприятие с выручкой более 2 млрд рублей в год. То есть разница в обороте небольшая, а разница в налогообложении, по сути, ставит барьер переходу в крупный бизнес и его развитие», — пояснил Гончаров. По его словам, такая ситуация возникла не намеренно, но мы хотим намеренно ее исправить.

В августе консалтинговая компания Knight Frank провела исследование, в результате которого выяснилось, что на столичных улицах стало больше пустующих площадей коммерческой недвижимости, которую еще год назад занимали магазины и другой бизнес, связанный с торговлей. На начало августа 2021 года сохранялось большое количество вакантных помещений для уличной торговли, около 131,4 тысячи квадратных метров в общей сложности. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем пустующих площадей вырос на 2,9 процента.