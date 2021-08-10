В Москве стало больше пустующих магазинов

На столичных улицах стало больше пустующих площадей коммерческой недвижимости, которую еще год назад занимали магазины и другой бизнес, связанный с торговлей. Об этом 10 августа сообщил «Интерфакс» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Knight Frank.

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В Москве на начало августа сохраняется большое количество вакантных помещений для уличной торговли, около 131,4 тысячи квадратных метров в общей сложности. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем пустующих площадей вырос на 2,9 процента. Постепенное увеличение спроса на съем недвижимости под бизнес в первом полугодии 2021 года привело к снижению темпов наращивания вакантности площадей. Лидирует в структуре арендаторов общепит с долей в 46 процентов на пешеходных улицах внутри Садового кольца и 38 процентов на транспортно-пешеходных улицах.

«С начала 2021 года открыто 33 новых заведения общественного питания совокупной арендуемой площадью 6,9 тысячи квадратных метров. Арбат был явным аутсайдером по итогам 2020 года, но мы уже наблюдаем увеличение спроса среди арендаторов и уменьшение доли вакантных площадей. Рост ставок аренды на ключевых торговых коридорах и восстановление покупательского потока говорят нам о постепенном завершении "пандемийного кризиса". Если до конца года не будут вводиться дополнительные ограничения для ретейлеров (QR-коды для общепита), мы можем с большей уверенностью говорить о полном восстановлении рынка к концу первого полугодия 2022-го», — прокомментировала ситуацию директор направления стрит-ретейла Knight Frank Ирина Козина, добавив, что ужесточение мер борьбы с коронавирусом в Москве в июне-июле замедлило позитивные тенденции для бизнеса.

Минимальный размер ставок аренды на коммерческую недвижимость сократился с 30 до 20 тысяч рублей за квадратный метр в год (Садовое кольцо). Максимальная ставка составляет около 235 тысяч рублей за «квадрат». Наиболее дорогая аренда на конец июня 2021 года фиксировалась по помещениям на улицах Тверская (от станции метро «Охотный Ряд» до «Пушкинской»), на Никольская и Кузнецкий Мост.

В первом квартале 2021 года россияне начали чаще арендовать коммерческую недвижимость, спрос по сравнению с объемом в октябре-декабре 2020-го вырос почти на четверть (24 процента), сообщали в середине мая эксперты сервиса «Авито Недвижимость». Интерес к помещениям под общепит вырос в 1,4 раза, под офисы — на 26 процентов.