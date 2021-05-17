Россияне бросились арендовать коммерческую недвижимость

В первом квартале 2021-го спрос на аренду коммерческой недвижимости в России увеличился на 24 процента по сравнению с показателем октября-декабря 2020-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование, подготовленное сервисом «Авито Недвижимость».

По подсчетам аналитиков, спрос на покупку объектов коммерческой недвижимости за тот же период вырос менее значительно — на 5 процентов. Россияне бросились арендовать, в частности, помещения свободного назначения (ПСН), свидетельствуют данные «Авито»: спрос на них за квартал увеличился на 25 процентов. Интерес к аренде складов вырос на 17 процентов. Также заметно увеличился арендный спрос на объекты общепита (в 1,4 раза) и офисы (на 26 процентов).

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В первом квартале наиболее дорогими как для покупки, так и для аренды на рынке коммерческой недвижимости оказались торговые площади, выяснили эксперты: квадратный метр в этом сегменте стоит 61,6 тысячи рублей, арендовать его можно в среднем за 892 рубля в месяц.

Как отмечают в «Авито», пандемия продолжает влиять на рынок коммерческой недвижимости. «После периода низкой востребованности офисных, ресторанных и торговых пространств в прошлом году возникла острая необходимость в адаптации к новым потребностям общества, — указывают аналитики. — В этой связи вполне объясним рост популярности ПСН, которые отличаются от других коммерческих объектов своей гибкостью и многофункциональностью».

Ранее, в апреле, стало известно, что россияне массово скупают землю: по итогам первого квартала 2021-го спрос на покупку земельных участков вырос в 1,4 раза по сравнению с показателем октября-декабря 2020 года и на 16 процентов в годовом выражении.

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