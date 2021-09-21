Минфин назвал планируемую прибыль от допналогов для металлургов

Минфин рассчитывает за три года получить 546 млрд рублей от допналогов для металлургов

Минфин планирует за 2022-2024 годы получить 546 миллиардов рублей от дополнительных налогов на предприятия металлургии, угольной промышленности и производства удобрений после принятия поправок в Налоговый кодекс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на внесенный на рассмотрение правительства законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса».

При этом, точную прибыль Минфин пока не называет, поскольку, как отмечается в пояснительной записке к документу, «обложение налогом на прибыль организаций по предлагаемому механизму зависит от инвестиционной и дивидендной политики организации».

Изменения в систему налогообложения компаний горно-металлургического сектора правительство и представители бизнеса обсуждают с прошлой недели. На данный момент рассматриваются три варианта повышения доходов государства: изменение формулы расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), введение прогрессивного налога на прибыль, а также комбинированный вариант.

По словам министра финансов Антона Силуанова, увеличение НДПИ будет ежегодно приносить в государственный бюджет до 160 миллиардов рублей. Глава ведомства считает, что налоговые изменения должны «стимулировать предприятия оставлять больше денег в России, вкладывать в проекты, меньше выплачивать дивиденды».

О планах правительства повысить НДПИ для металлургов стало известно в конце августа. В ответ представители бизнеса предложили поднять им налог на прибыль, чтобы продолжить инвестировать в сложные проекты с небольшим содержанием полезных ископаемых.

