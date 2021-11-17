В России объяснили невозможность поднять налоги для богатых до 35 процентов

Эксперты объяснили, почему в России невозможно поднять налоги для богатых до 35 процентов. Их мнение приводит «Секрет фирмы». Специалисты прокомментировали предложение председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который выступил за введение прогрессивной шкалы налогообложения.

По мнению представителя Экономической экспертной группы Александры Суслиной, такие заявления — в основном популизм. «Очень любят апеллировать к европейскому опыту, мол, у них высокие ставки. Но у них совсем другой уровень жизни и другие отношения власти и общества», — сказала она и добавила, что богатых людей в стране не так много, чтобы с их налогов собрать существенную сумму в бюджет.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Раскритиковал предложение Аксакова и независимый налоговый эксперт, доктор экономических наук Николай Тютюрюков. По его мнению, ввести налог в 35 процентов, когда страна пытается выйти из пандемийного кризиса, — неверная тактика.

Ранее в разговоре с Ura.ru Аксаков заявил, что в России следует ввести прогрессивную шкалу налогообложения до 35 процентов. «Условно от 5 до 7,5 миллионов рублей в год, от 7,5 до 10, от 10 до 12,5 или до 15, и так далее, повышать ступенчато подоходный налог», — отмечал он.

Причем свою идею парламентарий продвигает не в первый раз. Летом 2021 года он уже призывал значительно увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых. По его словам, повышение налогов для состоятельных россиян позволит государству направлять больше средств на помощь нуждающимся. «Не представляю, куда девают деньги те, кто получает, условно, миллион долларов и выше, поэтому это деньги, которые помогут очень многим», — говорил Аксаков.

Прогрессивная шкала налогообложения действует в России с 2021 года. Повышенную — 15 вместо 13 процентов — ставку НДФЛ платят люди, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, но только с суммы превышения.