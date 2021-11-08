Глава Сбербанка Герман Греф оценил риск начала нового мирового кризиса. По его словам, к этому в ряде стран может привести ужесточение монетарной политики ведущими финансовыми регуляторами, однако пока остается неясным, насколько это системный риск. Его слова приводит РИА Новости.

«Такие риски есть. Кто-то может пострадать, однако вопрос в том, насколько этот риск системный», — прокомментировал он и добавил, что пока ставки растут только в номинальном выражении.

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В сентябре российский Центробанк включил в число альтернативных макроэкономических сценариев возможность наступления в 2023 году глобального финансового кризиса, который может по масштабам сравниться с кризисом 2008-2009 годов. Причиной может стать рост глобального долга государств и корпораций.

Механизм, как отмечают в регуляторе, может быть таков: Федеральная резервная система США (ФРС) резко ужесточит кредитную политику, а инвесторы начнут в один момент избавляться от рискованных ценных бумаг. Если такая ситуация усугубится падением цен на нефть до 40 долларов за баррель, России грозит падение экономики на 1,4-2,4 процента.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что мировой финансовый кризис наступит уже через пару лет, если мировые центробанки не отреагируют на растущие финансовые пузыри. По его словам, скорую катастрофу ничто не предвещает, но в перспективе нескольких лет такая опасность остается. Депутат заметил, что отсутствие решительной реакции ФРС может подтолкнуть процесс.