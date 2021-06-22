В Госдуме призвали значительно повысить налоги для богатых

В России нужно значительно увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых, повысив ставку до 35 процентов. К этому призвал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с Ura.ru.

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Он считает необходимым сделать ступенчатую шкалу налогообложения. «В Америке до 50 процентов доходит подоходный налог, с учетом федеральной и региональной ставки. Я думаю, нам до 50 процентов не надо доводить, но если мы доведем до 35 процентов, это вполне нормально. Условно, доходы от пяти миллионов рублей до 10 пусть будут 15 процентами облагаться. От 10 миллионов до 15 будет 20 процентов и так далее», — отметил Аксаков.

Повышение налогов для состоятельных россиян позволит государству направлять больше средств на помощь нуждающимся, добавил глава комитета Госдумы по финансовому рынку. «Не представляю, куда девают деньги те, кто получает, условно, миллион долларов и выше, поэтому это деньги, которые помогут очень многим», — сказал Аксаков.

Прогрессивная шкала налогообложения действует в России с 2021 года. Повышенную — 15 процентов вместо 13-ти — ставку НДФЛ платят люди, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, но только с суммы превышения.

Ранее Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила ввести прогрессивную шкалу налогообложения и поднять сборы для части граждан. Для самых высокооплачиваемых работников налоговая нагрузка может повыситься до 45 процентов.