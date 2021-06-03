В Минфине опровергли планы о повышении НДФЛ

Министр финансов Антон Силуанов опроверг информацию о том, что правительство рассматривало планы о повышении НДФЛ. Об этом он заявил в ходе брифинга в рамках Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

«По НДФЛ мы не рассматриваем [новых изменений]. Мы действительно приняли решение о направлении повышенного НДФЛ на сложные детские болезни», — сообщил министр.

Он также отметил, что поступления от ранее повышенного НДФЛ оцениваются в пределах 100 миллиардов рублей, хотя планировалось получить 60 миллиардов.

Ранее член Общественной палаты Евгений Нифантьев предложил повысить НДФЛ для граждан с доходом свыше пяти миллионов, более известный как «налог на богатых», — с 15 до 18 процентов.

С инициативой повысить налог на прибыль для людей с годовым доходом свыше пяти миллионов рублей весной прошлого года выступил президент Владимир Путин. В октябре был принят соответствующий закон, с нового года мера вступила в силу.

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