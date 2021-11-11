Российские власти задумались о легализации майнинга

В Госдуме задумались о легализации майнинга. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по совершенствованию законодательства в области оборота криптовалюты, указано на сайте госоргана.

Володин принял такое решение по итогам выступления первого зампреда Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутата от фракции ЛДПР Андрея Лугового. «Нами подготовлен законопроект и мы его внесем в обязательном порядке», — заявил депутат. Луговой подчеркнул, что за криптовалютой следит весь мир, а биткоин за несколько лет подорожал в 225 раз.

Депутат выразил обеспокоенность деятельностью российских майнеров и призвал определиться с налогообложением этой группы населения. С похожей инициативой в октябре выступил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. По словам Лугового, добытчики криптовалюты используют субсидируемую властями дешевую электроэнергию, зарабатывая ежегодно два миллиарда долларов, но при этом не платят налоги. Депутат также отметил, что Россия занимает третье место в мире по объемам майнинга – на российских майнеров приходится 11 процентов глобальных вычислительных мощностей.

«Получается, что майнеры ежегодно обогащаются на два миллиарда долларов за счет населения и не платят налоги, при этом они хотят это делать», — утверждает Луговой. В России отсутствует полноценное регулирование оборота криптовалюты, что, по словам депутата, способствует развитию теневого рынка и заводит правоохранительные органы «в тупик».

Капитализация рынка криптовалют уже достигла 3 триллионов долларов, 8 процентов из которых приходятся на Россию (около 208 миллиардов). Эти деньги находятся в руках российских граждан, отметил Луговой. «Мы сделали серьезный шаг, но вот уже полтора года стоим на месте», — заключил депутат от ЛДПР, ссылаясь на принятый Госдумой закон о цифровых финансовых активах.

В начале ноября сразу два ведомства, Минэкономразвития и Минэнерго, предложили приравнять майнинг к предпринимательской деятельности. По мнению чиновников, этот шаг позволит властям регулировать добычу криптовалют и собирать с дохода майнеров соответствующие налоги.