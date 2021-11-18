В России задумались о налоге на домашних животных

В России задумались о введении налога на домашних животных. Пока это может коснуться тех, кто содержит нестерилизованных питомцев. Подобную инициативу продвигает президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова, передает ТАСС.

«Если не стерилизуешь животное, то платишь налоги. Если занимаешься разведением как бизнесом, то платишь огромные налоги», — указала она на опыт других стран. Следующим шагом, уверена Новожилова, должна стать регистрация домашних животных и чипирование. «Животное должно как-то маркироваться, чтобы мы имели в чипе всю информацию», — заключила зоозащитница.

Со своей стороны первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что регистрация и стерилизация животных должна быть бесплатной. Кроме того, он выступает за запрет самовыгула и увеличение числа приютов.

Ранее в Госдуме предложили ввести ограничение на количество домашних питомцев в зависимости от размеров жилья. С инициативой организовать официальный учет кошек и собак россиян выступил депутат и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев