Отмену индексации пенсий захотели оспорить в Конституционном суде

В Государственной Думе захотели оспорить в Конституционном суде (КС) отмену индексации пенсий. Фракция «Справедливая Россия — За правду» намерена добиться прояснения позиции КС по этому вопросу. Об этом сообщил лидер объединения Сергей Миронов.

Индексация пенсий работающим пенсионерам отменена в 2016 году. Депутат напомнил, что 4 июля 2020 года вступили в силу поправки в 75 статью Конституции, предусматривающие индексацию пенсий не реже одного раза в год. Миронов предложил направить запрос в КС, чтобы тот проверил положения Федерального закона «О страховых пенсиях», в котором содержится положение об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам, на соответствие Конституции.

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Для запроса в КС необходимо собрать 90 подписей депутатов Госдумы. Фракция «Справедливая Россия — За правду» получила в Госдуме восьмого созыва 27 мандатов. «Вопрос острый, злободневный. Надеюсь, что коллеги из других фракций нас поддержат», — заявил Миронов на выступлении перед пленарным заседанием ГД.

По его словам, принятые в 2015 году поправки о заморозке индексации пенсий работающим пенсионерам, затронувшие 7,3 миллиона человек, ежегодно сокращают доходы каждого пенсионера на 11 тысяч рублей. Если КС согласится с представленными доводами, депутаты обязаны отменить запрет индексации, заявил Миронов. Он упрекнул правительство в том, что оно не решает вопрос несмотря на поручение президента проработать его. «В кабмине говорят, что на это нет денег, но их предостаточно. Как говорится, было бы желание», — добавил политик.

В сентябре правительство выдало отрицательное заключение на законопроект группы депутатов от ЛДПР и сенатора Сергея Леонова об индексации пенсий работающим пенсионерам. Власти отметили, что индексация потребует дополнительных расходов, однако в обосновании к документу не указан источник финансирования инициативы. В конце октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство в первую очередь будет поддерживать тех пенсионеров, которые не имеют других доходов.