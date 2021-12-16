В России ужесточат наказание за нелегальные перевозки пассажиров

Профильный комитет Совета федерации по экономической политике предложил ужесточить ответственность за организацию и осуществление нелегальных перевозок пассажиров. Зампред комитета палаты Валерий Васильев объяснил, что новое наказание подразумевает лишение водительских прав или конфискацию транспорта, передает ТАСС.

Сенаторы уже направили свою инициативу в правительство России. «Существующие меры административного наказания не являются серьезным препятствием для нелегальных перевозок пассажиров», — подчеркнули они. В актуальном законодательстве понятия нелегального перевозчика и регулярной перевозки пассажиров не указаны, что в «значительной степени снижает эффективность работы надзорных органов по пресечению нелегальных перевозок».

Сейчас нелегальные перевозки «перетягивают» на себя пассажиропоток, поскольку предлагают более низкую стоимость проезда и обладают гораздо меньшими издержками из-за несоблюдения обязательных правил. Кроме того, они наоборот могут завышать стоимость билетов, поскольку обеспечивают рейсы по редким маршрутам.

Васильев подчеркнул, что на данный момент организация перевозок без лицензии грозит штрафом для граждан и должностных лиц в размере 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 100 тысяч рублей, для юридических лиц — 400 тысяч рублей.

«Увеличение денежных штрафов не будет играть серьезного воздействия. Совсем другое дело - лишение прав на существенный период времени и задержание транспортного средства», — подчеркнул сенатор.

Ранее россиянам раскрыли план по внедрению биометрии в транспорте. Глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что к 2035 году почти 80 процентов жителей страны начнут пользоваться этой системой.