Россиянам раскрыли план по внедрению биометрии в транспорте

Минтранс: к 2035 году 80 процентов россиян начнут пользоваться биометрией при поездках

Глава Минтранса Виталий Савельев раскрыл планы российского правительства по внедрению системы биометрии в общественном транспорте. К 2035, по заявлению чиновника, около 80 процентов жителей страны начнут использовать преимущества цифровой системы распознавания лиц при проходе контроля в аэропортах и на вокзалах, передает РИА Новости.

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По данным Савельева, применение биометрии станет массовым и практически повсеместным при путешествиях россиян на самолетах и поездах к середине следующего десятилетия. «Применение указанных технологий позволит ускорить прохождение контрольных процедур. Ожидаем, что к 2035 году доля пассажиров, использующих биометрическую идентификацию составит 80 процентов на пригородных, междугородних и международных перевозках», — пояснил Савельев на заседании президиума Госсовета. Ранее чиновник заявлял, что проект реализуют в рамках общей стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли России.

Министр добавил, что в 2021 году биометрию внедрили в аэропорту Шереметьево. При посадке пассажир тратит всего пару секунд на прохождение контроля, при этом скорость обслуживания людей сильно вырастает.

С 15 октября система считывания биометрических данных пассажиров заработала более чем на 240 станциях московского метрополитена. За первые выходные работы системы оплатой проезда «взглядом» (FacePay) воспользовались 30 тысяч жителей столицы.