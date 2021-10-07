Россиянам рассказали об используемых хакерами способах подделки лиц и голосов

Киберпреступники обладают достаточно широким технологическим арсеналом, чтобы подделывать биометрические данные россиян, и с его помощью они придумывают все новые уловки. Об используемых хакерами способах взлома лиц и голосов в интервью РИА Новости рассказал гендиректор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

«Для взлома лицевой биометрии могут использоваться фото, видео, бумажные маски с отверстиями для глаз, объемные, силиконовые, 3D-маски, — сказал Дырмовский. — Для защиты лицевой биометрии используется liveness detection — механизм детектирования живого пользователя. Liveness бывает разный: активный (кооперативный), когда мы просим пользователя что-то сделать и смотрим, как он с этим справляется, и пассивный (некооперативный), когда мы в фоновом режиме анализируем набор параметров, которые убеждают нас в их подлинности».

Чтобы взломать голосовую биометрию, как отмечает глава ЦРТ, можно либо воспроизвести запись голоса жертвы, либо подделать ее, но такой сценарий представляется куда более сложным с технической точки зрения. Для обнаружения таких атак применяют технологию Antispoofing, которая защищает от взлома.

Дырмовский также добавил, что современные технологии дают возможность достаточно успешно противостоять подобным уловкам хакеров и препятствовать похищению данных россиян.

Тем временем россиянам порекомендовали вообще не использовать биометрию. По мнению президента группы InfoWatch Натальи Касперской, такие данные достаточно легко сначала украсть, а потом продать. Касперская считает, что россиянам пока не доказали, что их персональные данные будут надежно защищены.