Подсчитано число согласившихся на оплату проезда «взглядом» в метро москвичей

«Коммерсантъ»: за два дня оплату проезда «взглядом» в метро Москвы выбрал 1% пассажиров

За первые выходные работы системы оплаты проезда «взглядом» (FacePay) в столичном метро данные в нее загрузили 30 тысяч москвичей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По оценкам Московского метрополитена, такая цифра свидетельствует примерно об одном проценте от общего числа пользователей подземки. В учреждении ожидают, что в ближайшие два-три года пользоваться FacePay будут 10-15 процентов пассажиров.

Для подключения FacePay пассажиру необходимо зарегистрироваться в приложении, загрузив туда свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка».

О начале работы системы по оплате проезда более чем на 240 станциях метро Москвы с помощью биометрических данных 15 октября объявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По словам властей, Москва стала первым городом в мире по масштабу запуска подобного способа оплаты проезда. «Аналогов FacePay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире», — отметил Ликсутов. Горожане могут пользоваться FacePay по желанию, оплатить проезд можно и привычными методами.

В начале сентября стали известны сроки запуска биометрии во всем общественном транспорте России. Систему распознавания лиц пассажиров обещают установить повсеместно к 2024 году. Пассажиры смогут оплачивать проезд, проходить досмотры, предъявляя лишь паспорт.