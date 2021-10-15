В Москве на всех станциях метро заработала FacePay

На всех станциях московского метро заработала система оплаты проезда с помощью сканирования лица FacePay. Пассажиры будут проходить через специальный турникет. О запуске системы рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщается на сайте главы города.

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Систему запустили более чем на 240 станциях метро. По словам властей, Москва стала первым городом в мире по масштабу запуска подобного способа оплаты проезда. «Аналогов FacePay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире», — отметил Ликсутов. Горожане могут пользоваться FacePay по желанию, оплатить проезд можно и привычными методами.

Для подключения FacePay пассажиру необходимо зарегистрироваться в приложении, загрузив туда свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка». В метро нужно будет проходить через турникет, которой обозначен соответствующей наклейкой на полу. Пассажир должен посмотреть в камеру, оплата спишется автоматически. «Это очень удобно. По нашим прогнозам, в ближайшие два-три года 10-15 процентов пассажиров будут регулярно пользоваться FacePay. Если потребуется, то будем корректировать число турникетов для FacePay, если поймем, что спрос на него растет», — пояснил Ликсутов.

В сентябре в Минтрансе рассказали о подготовке масштабного проекта по усовершенствованию системы общественного транспорта. Запустить биометрию по всей стране планируют к 2024 году. Правительство также хочет к 2030 году упростить оплату проезда и досмотры в аэропортах и на вокзалах.