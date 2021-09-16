В Москве до конца года достроят десять станций метро

До конца 2021 года в Москве завершатся строительство и реконструкция еще десяти станций метрополитена и 17,5 километра тоннелей. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает «Интерфакс».

Как отметил чиновник, метро остается приоритетным направлением транспортного развития Москвы. С начала текущего года в городе запущено 4,6 километра линий и две станции метрополитена («Народное Ополчение» и «Мневники»). Кроме того, запущено электродепо «Сокол».

По словам Бочкарева, в ближайшие месяцы планируется достроить девять станций на Большой кольцевой линии (БКЛ) и открыть одну реконструированную станцию. В течение последующих двух лет в Москве введут еще 58 километров линий, 24 станции метро и три электродепо.

Ранее в сентябре глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что проход в московское метро по Face Pay доступен уже на девяти линиях подземки. Тест-драйв по Face Pay стал доступен на пяти линиях московского метро. Это Калининская, Таганско-Краснопресненская, Сокольническая, Замоскворецкая и Серпуховско-Тимирязевская линии. На четырех линиях Face Pay уже подключен ранее. Это Калужско-Рижская, Солнцевская, Арбатско-Покровская и Филевская ветки.