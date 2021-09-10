Плохо пахнущих пассажиров метро задумали наказывать

В петербургском метро могут ввести новые штрафы за нарушение общественного порядка, соответствующие поправки в городской Кодекс об административных нарушениях (КоАП) разработал комитет по транспорту, они направлены на антикоррупционную экспертизу, сообщает «Бумага».

В частности, в Смольном задумали штрафовать пассажиров метро за ношение плохо пахнущей одежды, за дурно пахнущую ручную кладь, за проход и нахождение в подземке без одежды. Сумма наказания составит от 100 до 500 рублей.

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За проведение культурных, спортивных, политических, религиозных и прочих мероприятий без разрешения администрации метрополитена предложен штраф в размере 1-3 тысяч рублей. Также поправки предусматривают запрет на использование беспилотных летательных аппаратов в метро (нарушение этого правила грозит штрафом в размере до 3 тысяч рублей).

На сумму до 3 тысяч рублей предлагается штрафовать за нахождение на парапетах и ограждениях, размещение посторонних предметов на путях и попытки самостоятельную достать эти предметы, за открытие дверей вагонов во время движения, за препятствование их открытию или закрытию.

В минувшем августе компанию «Метрострой», крупнейшего подрядчика по строительству метрополитена Санкт-Петербурга, признали банкротом. Анализ финансового состояния «Метростроя» показал, что в течение положенных по закону двух лет компания не в состоянии покрыть просроченные кредиты из своей прибыли. Кроме того, нет у нее адекватных планов по оздоровлению предприятия. «Метрострой» был основан в 1941 году.