В Японии задержали подозреваемого в распылении кислоты в токийском метро

Сотрудники японской полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении атаки с применением кислоты на одной из станций токийского метро. Об этом сообщает The Japan Times.

Подозреваемым стал 25-летний Хиротака Ханамори. Согласно данным с камер наблюдения, он брызнул серной кислотой в лицо другому пассажиру. 22-летний потерпевший получил серьезные травмы лица и глаз, на полное восстановление уйдет около шести месяцев. По данным полиции, подозреваемый и жертва вместе учились в институте. Также пострадала 34-летняя женщина, поскользнувшаяся и упавшая на разлитую кислоту. У нее диагностировали ожоги ног.

После нападения Ханамори скрывался от полиции на территории южной префектуры Окинава. Его выследили с помощью камер видеонаблюдения. Подозреваемый отказывается отвечать на вопросы следствия, его мотивы в настоящий момент неизвестны.

Нападение произошло на станции «Сироканэ-Таканава» вечером во вторник, 24 августа, во время церемонии открытия паралимпийских игр. Обе жертвы были доставлены в больницу и находятся в сознании.