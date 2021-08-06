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В Японии неизвестный напал на пассажиров поезда с ножом

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Фото: Jae C. Hong / AP

Неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в столице Японии Токио. Об этом сообщает портал Livedoor News.

Инцидент произошел в районе Сэтагая в Токио на железнодорожной ветке «Одакю». По словам очевидцев, один из пассажиров начал размахивать ножом и серьезно ранил мужчину. После этого он вышел на станции и скрылся.

По предварительным данным ТАСС, в результате атаки пострадали четыре человека, им оказывают медицинскую помощь. На данный момент злоумышленник находится в розыске. Полиция занимается расследованием инцидента.

5 августа сообщалось, что в Гонконге мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство отца. По данным следствия, 29-летний преступник попросил у отца крупную сумму денег, чтобы рассчитаться с долгами по кредитам. После того как 65-летний родственник ему в деньгах отказал, мужчина убил его с помощью кухонного ножа.

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