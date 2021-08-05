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Мужчина убил отца ради денег и был приговорен к пожизненному сроку

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Фото: Tyrone Siu / Reuters

В Гонконге мужчина был приговорен к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство отца. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По данным следствия, 29-летний преступник попросил у отца крупную сумму денег, чтобы рассчитаться с долгами по кредитам. После того как 65-летний отец ему в деньгах отказал, мужчина убил его с помощью кухонного ножа. Он нанес отцу шесть ударов в шею, забрал у него более 27 тысяч долларов и попытался скрыться.

Отмечается, что убийца выбросил тело жертвы в море и уехал на Тайвань. Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось его задержать. В ходе допроса обвиняемый заявлял, что ранил отца случайно. Приговорив мужчину к пожизненному сроку, судья назвал убийство члена семьи ради денег «самым отвратительным и ужасным преступлением».

4 августа сообщалось, что в испанской провинции Малага мужчина убил свою сожительницу-россиянку и попытался сжечь ее труп. Полицейские нашли останки женщины с сильными ожогами на шоссе. Преступника арестовали. Погибшей россиянке было 36 лет, она жила с 53-летним мужчиной и имела гражданство Испании.

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