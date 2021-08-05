Мужчину назвали террористом и выгнали из парка развлечений из-за кинжала

В северном Уэльсе мужчину заподозрили в терроризме и выгнали из парка развлечений из-за ритуального кинжала на поясе. Об этом сообщает издание Express.

Последователь сикхизма Прабджот Сингх отдыхал в парке аттракционов Тир Принц со своей семьей и группой друзей. В одной из игровых зон сотрудник охраны заметил лезвие, которое было привязано к одежде мужчины. Он попросил Сингха отдать ему нож или покинуть парк.

Когда мужчина отказался, охранники назвали его террористом, надели на него наручники и принудительно вывели за территорию общественного пространства. Родственников и друзей сикха также заставили покинуть парк. При этом, он объяснил, что указанное лезвие — это религиозный кинжал, который, согласно законодательству Великобритании, могут носить с собой последователи некоторых учений. Однако сотрудники охраны не прислушались к объяснениям посетителей и вызвали полицию.

Офицеры допросили мужчину, изучили информацию о кинжале и вскоре отпустили его. После этого он попытался вернуться в парк развлечений, но его туда уже не пустили. Группа сикхов расценила этот инцидент как дискриминацию по религиозному признаку.

Сикхи — этноконфессиональная группа, проживающая в Индии; последователи сикхизма. В национальном составе сикхов преобладают пенджабцы — уроженцы штата Пенджаб на северо-западе Индии. Сикхские общины существуют во многих странах мира, в том числе в Великобритании. Там проживает около 400 тысяч представителей этой народности.