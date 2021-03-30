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Сотни вооруженных мечами сикхов напали на полицию

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Сотни индийцев, в основном сикхов, многие из которых были вооружены мечами, напали на полицию из-за попыток помешать религиозному шествию в городе Махараштра. Видео того, как толпа прорывается через заграждение и преследует полицейских, опубликовал информационный портал NDTV.

На видео видно, как вооруженные мужчины в тюрбанах бегут за стражами порядка, размахивая оружием. Известно, что в результате инцидента пострадали четверо полицейских. В ходе шествия, которое пытались запретить местные власти, сикхи обычно демонстрируют свои боевые навыки — поэтому многие были вооружены.

Это не первый случай, когда сикхи прибегают к насилию из-за недовольства коронавирусными ограничениями: так, в апреле прошлого года полицейскому, остановившему для проверки машину с представителями этой конфессии, мечом отрубили руку.

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