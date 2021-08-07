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Напавший на пассажиров поезда в Токио объяснил свои мотивы

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Мужчина, напавший на пассажиров поезда в Токио, объяснил свои мотивы. Об этом сообщает японский телеканал NHK, передает РИА Новости.

Объясняя свои мотивы, 36-летний безработный мужчина заявил, что когда он «видел счастливую женщину, хотел ее убить». При этом, по его словам, ему было все равно, кто станет его жертвой. Поезд в качестве места преступления он выбрал, так как там «некуда сбежать». «Я рассчитывал, что так смогу убить много людей», — рассказал он.

О нападении стало известно 6 августа. По данным полиции, в результате были ранены 10 человек. Одной из пострадавших стала студентка, получившая 7 ножевых ранений. Ее состояние оценивается как тяжелое, жизни остальных ничто не угрожает. Через полтора часа после произошедшего нападавший пришел в круглосуточный магазин в 5 километрах от места преступления. Там он признался, что является «преступником из сегодняшних новостей» и устал скрываться. После этого полиция его арестовала.

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