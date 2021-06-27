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Проломившего голову пассажиру метро юношу приговорили к 12 годам тюрьмы

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Toby Melville / Reuters

В Великобритании 19-летнего юношу приговорили к 12 годам лишения свободы за нападение с молотком на пассажиров метро. Об этом сообщает издание Metro.

Молодой человек набросился на людей, которые ждали поезд на станции. Ударив одного из пассажиров, юноша проломил ему череп, после чего напал еще на двух мужчин. Они отделались легкими травмами.

Личность злоумышленника удалось установить по отпечаткам пальцев, оставленных им на упаковке из-под сока. Молодого человека арестовали в его доме в городе Харлоу через неделю после происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 16-летнего подростка, который, предположительно, зарезал своих родителей и восьмилетнего брата, прожил с их телами несколько дней, а позже пустился в бега. При себе у него оказался окровавленный нож, который позже был направлен на экспертизу. Выяснилось, что убийство произошло на почве семейной ссоры.

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