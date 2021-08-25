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В Токио бизнесмена облили серной кислотой

В токийском метро злоумышленник облил мужчину серной кислотой
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Фото: Eugene Hoshiko / AP

В токийском метро злоумышленник облил мужчину серной кислотой. В результате нападения также пострадала находившаяся рядом женщина. Об этом сообщает газета Mainichi Shimbun.

Нападение произошло на станции «Сироканэ-Таканава» вечером во вторник, 24 августа, во время церемонии открытия паралимпийских игр. В результате нападения 22-летний бизнесмен получил ожоги лица и плеч, а 34-летняя женщина, поскользнувшаяся и упавшая на разлитую кислоту, — ожоги ног.

Обе жертвы были доставлены в больницу и находятся в сознании. По данным полиции, мужчина получил тяжелые ожоги, предположительно, он лишился зрения. Женщина получила лишь незначительные ожоги.

Злоумышленник был одет в черную одежду, на его лице была маска. Он смог скрыться с места преступления, однако затем сдался полиции. В настоящий момент выясняются мотивы нападения.

Насильственные преступления происходят в Японии сравнительно редко. В стране действуют строгие запреты на владение огнестрельным оружием. Однако периодически происходят инциденты с применением холодного оружия. Так, 6 августа в токийском метро злоумышленник напал на пассажиров с ножом, десять человек были ранены. В связи с началом паралимпийских игр в Токио усилен режим безопасности, город патрулируют около 60 тысяч полицейских.

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