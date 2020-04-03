Число якудза рекордно сократилось

В Японии рекордно сократилось число членов преступных группировок якудза. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Никкэй».

Так, по данным Главного полицейского управления Японии, на которые ссылается японское издание, по итогам 2019 года в стране насчитывается всего около 14,4 тысячи членов якудза и около 13,8 тысячи кандидатов в члены преступных группировок — в общей сложности чуть более 28 тысяч. Как отметили в полиции, это самые низкие показатели с 1958 года.

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На данный момент крупнейшей группировкой якудза по-прежнему является «Ямагути-гуми» — в ней числятся почти 9 тысяч человек. На втором месте по численности располагается «Сумиёси-кай», в которую входят 4,5 тысячи участников. В группировке «Инагава-кай» насчитывается 3,4 тысячи участников, а в «Кобе Ямагути-гуми», которая откололась от «Ямагути-гуми» в 2015 году, — около 3 тысяч человек.

В полиции пояснили, что постепенное сокращение численности якудза наблюдается в Японии уже в течение 18 лет. Это связано с переделом сфер влияния и конфликтами внутри преступных группировок, ужесточением наказаний для компаний, оказывающих финансовую помощь якудза, а также с консолидацией усилий региональных полицейских управлений по борьбе с мафией.

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