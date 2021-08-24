Жена Погребняка проехалась в метро в наряде за 114 миллионов рублей

Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария похвасталась нарядом за десятки миллионов рублей, в котором она проехалась в метро. Интервью с ней появилось на YouTube-канале передачи «Сколько стоит шмот?».

32-летняя знаменитость приняла участие в съемках шоу, в котором герои озвучивают стоимость своей одежды и аксессуаров. Выяснилось, что Погребняк надела брючный костюм из шелка белого цвета за 35 тысяч рублей. Женщина не назвала его бренд, однако отметила, что одежда из такой ткани прослужит ее владельцу долго.

Помимо этого, жена форварда рассказала ведущим о своих аксессуарах. Героиню передачи засняли с небольшой сумкой французского модного дома Louis Vuitton в руках стоимостью 300 тысяч рублей. Ее образ дополнили жемчужные бусы люксовой марки Chanel за 180 тысяч рублей.

Внимание журналистов привлекли ювелирные изделия бизнесвумен, а именно бриллиантовое кольцо бренда Cartier в виде головы тигра, а также кольцо Graff с 10-каратным бриллиантом. Отмечается, что первое украшение обошлось ей в 3,5 миллиона рублей, а второе — в 110 миллионов рублей.

Общая стоимость наряда Погребняк составила 114 миллионов рублей. Несмотря на высокую цену образа, жена футболиста призналась, что приехала в Инновационный центр «Сколково» на общественном транспорте. «У меня есть два охранника», — заключила она.

В январе 2020 года Мария Погребняк пожаловалась на водителя такси, который выставил ее из автомобиля и выбросил ее вещи. По словам женщины, таксист привез ее по другому адресу и отказался объехать здание. В конечном счете «Яндекс.Такси» наказало водителя, отключив его от сервиса.