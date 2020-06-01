Жена Погребняка рассказала о проходном дворе в квартире из-за коронавируса

Мария Погребняк, жена форварда «Урала» Павла Погребняка, пожаловалась на множество проверок, предусмотренных для зараженных коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам супруги футболиста, кроме того, что ей приходится пять раз в день отправлять фотографии в приложение «Социальный мониторинг», ее квартира превратилась в проходной двор.

«К нам приезжают врачи (фотографируют нас), а сегодня мне позвонили из полиции. Сказали, что к нам придут. Мы что, преступники? Самое страшное, что я уже не понимаю, кто откуда приходит», — рассказала она. Погребняк также отметила, что из-за таких мер многие люди будут скрывать болезнь.

23 мая жена футболиста рассказала, что зараженный коронавирусом супруг был госпитализирован с высокой температурой и двусторонней пневмонией. Тест показал наличие коронавируса также у нее и их детей. Позже стало известно, что Павел пошел на поправку.

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