Жена заразившегося коронавирусом Погребняка рассказала о шоке и страхе

Жена футболиста «Урала» Павла Погребняка Мария отреагировала на его заражение коронавирусной инфекцией. Пост она опубликовала в Instagram-аккаунте.

По словам Марии, коронавирус обнаружен также у нее самой и детей. «Мы выходили на улицу, но ни с кем не контактировали. Где мы подцепили — неизвестно», — подчеркнула супруга футболиста.

Она также заметила, что первой реакцией на положительный тест и двустороннюю пневмонию у игрока был шок. Мария рассказала, что футболист мог заразиться в самолете, когда летел на сборы в Екатеринбург. «Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи, отвезли на КТ. Страшно? Очень», — добавила она.

О том, что футболист заражен коронавирусом, стало известно ранее 22 мая. Сообщалось, что болезнь у Погребняка проходит в легкой форме.

36-летний Погребняк выступает за «Урал» с 2018 года. Он также известен выступлениями за московское «Динамо», петербургский «Зенит» и английский «Рединг».

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