У Погребняка обнаружили коронавирус

У нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка обнаружили коронавирус. Об этом сообщается на сайте команды.

Футболист дважды получил положительный результат теста на COVID-19. Отмечается, что болезнь у Погребняка проходит в легкой форме. «Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей», — сообщили в клубе. У остальных членов команды коронавирус обнаружен не был.

Ранее коронавирус был выявлен у двоих футболистов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Положительные тесты сдали форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан и защитник «Рубина» Константин Плиев.

Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня. Матчи пройдут без зрителей. Командам позволят проводить по пять замен за встречу. Соревнования были приостановлены из-за пандемии. К моменту объявления паузы в турнире единолично лидирует петербургский «Зенит», опережая ближайших преследователей на девять очков.

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