Описано состояние заразившегося коронавирусом Погребняка

Состояние заразившегося коронавирусом нападающего «Урала» Павла Погребняка улучшилось. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, футболист чувствует себя нормально и идет на поправку. 23 мая его жена Мария рассказала, что спортсмен был госпитализирован с высокой температурой и двусторонней пневмонией. Тест показал наличие коронавируса также у нее и их детей.

О том, что Погребняк заражен коронавирусом, стало известно 22 мая. Изначально сообщалось, что болезнь у Погребняка проходит в легкой форме.

36-летний Погребняк играет в составе «Урала» с 2018 года. Он также известен выступлениями за московское «Динамо», петербургский «Зенит», английский «Рединг» и сборную России.

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