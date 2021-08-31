Построившую метро Петербурга компанию признали банкротом

Компания «Метрострой», крупнейший подрядчик по строительству метрополитена Санкт-Петербурга, признана банкротом. Об этом говорится в материалах в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает ТАСС.

В феврале 2020 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении компании и назначил временного управляющего. Полный текст решения о признании банкротом пока не опубликован.

Как пишет «Фонтанка», стоимость имущества предприятия составляет 4,2 миллиарда рублей, в связи с чем кредиторы попросили объяснить им причину банкротства. Однако анализ финансового состояния «Метростроя» показал, что в течение положенных по закону двух лет компания не в состоянии покрыть просроченные кредиты из своей прибыли. Кроме того, нет и адекватных планов по оздоровлению предприятия.

«Метрострой» основан в 1941 году. Компания участвовала в строительстве всех станций городского метрополитена, а также вела монтажные работы на других крупных объектах в городе.

Ранее вице-губернатор Санкт‑Петербурга Максим Соколов на встрече с сотрудниками завода железобетонных изделий, являющегося филиалом «Метростроя», пообещал сохранить должности и зарплаты после банкротства головной компании. По его словам, новое предприятие будет находиться под полным контролем города.