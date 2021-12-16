Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский фондовый рынок взлетел

Индекс Мосбиржи установил полуторалетний рекорд, поднявшись на 3,55 процента

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Основные биржевые индексы российского фондового рынка взлетели в ходе торгов в четверг, 16 декабря, после сильного падения в последние дни. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3750,36 пункта (плюс 3,55 процента), индекс РТС — до 1604,70 пункта (плюс 4,13 процента). Последний раз индекс Мосбиржи вырос в процентах выше сегодняшнего показателя полтора года назад — 18 мая 2020 года, когда поднялся сразу на 3,87 процента.

Среди «голубых фишек» Мосбиржи больше всего подорожали бумаги «Яндекса» (плюс 4,24 процента, до 4702,8 рубля за штуку), Сбербанка (плюс 4,15 процента, до 298,55 рубля) и НЛМК (плюс 3,74 процента, до 210,36 рубля). Подешевели акции «Сургутнефтегаза» (минус 1,07 процента, до 40,165 рубля) и «Норникеля» (минус 0,07 процента, до 21 282 рублей).

YNDXRU Котировки акций от TradingView

Нефть марки Brent подорожала до 75,07 доллара за баррель (плюс 1,61 процента), марки WTI — до 72,39 доллара (плюс 2,14 процента). Январские газовые фьючерсы в Европе стоили около 1650 долларов за тысячу кубометров.

Курс доллара составил 73,65 рубля (минус 0,04 рубля), курс евро — 83,25 рубля (плюс 0,09 рубля). Биткоин торговался по 48 592,3 доллара за монету (плюс 4,21 процента).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Европа призвала отключить Россию от SWIFT в случае агрессии против Украины
Российский регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Полицейские со стрельбой задержали наехавшего на них россиянина
Россиянин отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за упавший лед
Летевший из Санкт-Петербурга самолет приготовился к аварийной посадке
Диетолог посоветовала москвичам встретить Новый год по камчатскому времени
Перечислено имущество экс-главы «Формулы-1» на сотни миллиардов рублей
В России усовершенствуют комплекс «Ответ»
Умерла сделавшая сама себе операцию российская блокадница
Бывший соратник Зеленского назвал его козлом
Российские пловцы выиграли золото в эстафете на чемпионате мира
Раскрыто будущее шоу «Голос» после смерти Градского
В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальных морозах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter