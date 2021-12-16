Российский фондовый рынок взлетел

Основные биржевые индексы российского фондового рынка взлетели в ходе торгов в четверг, 16 декабря, после сильного падения в последние дни. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3750,36 пункта (плюс 3,55 процента), индекс РТС — до 1604,70 пункта (плюс 4,13 процента). Последний раз индекс Мосбиржи вырос в процентах выше сегодняшнего показателя полтора года назад — 18 мая 2020 года, когда поднялся сразу на 3,87 процента.

Среди «голубых фишек» Мосбиржи больше всего подорожали бумаги «Яндекса» (плюс 4,24 процента, до 4702,8 рубля за штуку), Сбербанка (плюс 4,15 процента, до 298,55 рубля) и НЛМК (плюс 3,74 процента, до 210,36 рубля). Подешевели акции «Сургутнефтегаза» (минус 1,07 процента, до 40,165 рубля) и «Норникеля» (минус 0,07 процента, до 21 282 рублей).

Нефть марки Brent подорожала до 75,07 доллара за баррель (плюс 1,61 процента), марки WTI — до 72,39 доллара (плюс 2,14 процента). Январские газовые фьючерсы в Европе стоили около 1650 долларов за тысячу кубометров.

Курс доллара составил 73,65 рубля (минус 0,04 рубля), курс евро — 83,25 рубля (плюс 0,09 рубля). Биткоин торговался по 48 592,3 доллара за монету (плюс 4,21 процента).