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Образ участницы конкурса «Мисс Вселенная» из Японии вызвал скандал

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» Ватанабэ отругали в Японии за оскорбление кимоно
Начало событий в новости Представительница Индии победила в конкурсе «Мисс Вселенная»
Юри Ватанабэ

Юри Ватанабэ. Кадр: Aviad Arik Herman / YouTube

Образ участницы конкурса «Мисс Вселенная» Юри Ватанабэ (Juri Watanabe) из Японии вызвал скандал из-за использования символа императорской семьи в одежде, пишет Japan Today.

На одном из дефиле девушка надела «кимоно усопших». Оно было перехвачено поясом с изображением хризантемы, которая считается символом императорской семьи.

Костюм разработал израильский дизайнер Авиад Арик (Aviad Arik). Как пояснил автор, он был удостоен права придумать образ для конкурсантки в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Японией и Израилем. «Этот костюм призван чествовать невероятную фэшн-культуру японского района Харадзюку, а также отдать дань победительнице конкурса "Евровидение" Netta, которая почитала японскую культуру, выходя в кимоно на мировые сцены», — объяснил создатель.

Комментаторам не понравилось кимоно, которое закрывалось справа налево. Такие кимоно предназначены для покойников. Вид кимоно, сложенного таким образом, имеет триггерный эффект для людей в Японии, сочли специалисты и добавили, что наряд оскорбляет жителей страны.

Кроме того, конкурсантку отругали за татуировки на груди, которые тоже считаются табу. Специалисты пришли к мнению, что дизайнер любит и уважает японскую культуру, но не разбирается в ней.

В конкурсе победила представительница Индии Харнааз Сандху (Harnaaz Sandhu). Финал состязания прошел в израильском городе Эйлат.

Алия Шарафутдинова
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