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Российского полковника задержали по подозрению в получении взяток

NewsTracker: в Ставрополе задержали начальника кадетского училища Олега Степанчука

Фото: stpku.mil.ru

Начальник Ставропольского президентского кадетского училища (СПКУ) полковник Олег Степанчук задержан по подозрению в получении взяток. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает издание NewsTracker.

По данным издания, Степанчук незаконно брал вознаграждение с тех, кто хотел поступить в училище. Сейчас временно исполняющим обязанности начальника СПКУ стал его заместитель Сергей Степанов.

Олег Степанчук возглавляет российское учебное заведение с июля 2019 года.

13 января 2020 года суд вынес приговор бывшему начальнику Ставропольского президентского кадетского училища Леониду Куцу. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. По данным следствия, он забирал часть премий своих подчиненных. Он был оштрафован на 220 тысяч рублей.

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Елизавета Новикова
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