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Женатый бизнесмен нанял киллера для убийства любовницы в попытке сохранить брак

Внук автомобильного магната заказал убийство любовницы и ее парня ради сохранности брака

Фото: Metropolitan Nashville Police Department

Женатый бизнесмен из Техаса, США, нанял киллера для убийства любовницы и ее парня в попытке скрыть измену от супруги и сохранить брак. Об этом сообщает Daily Mail.

В пятницу, 10 декабря, внука техасского автомобильного магната 46-летнего Эрика Чарльза Маунда арестовали по подозрению в организации похищения и убийства его 33-летней любовницы Холли Уильямс и ее партнера, 36-летнего Уильяма Ланвея. Пара была найдена мертвой в автомобиле 12 марта 2020 года.

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В ходе расследования полицейские выяснили, что к преступлению причастны трое бывших военнослужащих, основавших собственную охранную компанию, — им выдвинуты обвинения в совершении заказного убийства. Согласно отчету, Маунд нанял Гилада Пеледа, Байрона Броквея и Адама Кэри и заплатил им не менее 750 тысяч долларов (55,3 миллиона рублей) за расправу над парой.

Решение ликвидировать любовницу и ее бойфренда таким способом бизнесмен принял после того, как Ланвей пригрозил обнародовать связь Маунда и Уильямс. Мужчина начал требовать у наследника деньги за молчание. Предположительно, на тот момент американец уже был женат и боялся, что супруга узнает об изменах и разведется с ним.

После осуществления наемного убийства Маунд оставил охранной компании хвалебный отзыв в Google.

Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания полиция обвинила молодых людей в организации заказного убийства. Согласно полицейскому протоколу, влюбленные наняли киллера, поскольку разозлились на реакцию застукавшего их в постели отчима.

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Евгения Черкасова
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