Подруги нашли способ заработать сто миллионов рублей и поделились опытом

Жительницы Австралии нашли способ заработать больше ста миллионов рублей, основали бизнес и поделились опытом. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, подруги Лорен Руголо (Lauren Rugolo), Джессика Артур (Jessica Arthur) и Эмма Спилиополус (Emma Spiliopoulos) начали исследовать сыворотки и составы средств для улучшения качества ресниц в мае 2020 года. Спустя четыре месяца девушки решили открыть собственное производство.

Героини материала объяснили, что начали задумываться о собственном бизнесе во время начала пандемии коронавируса. В то время, в связи с самоизоляцией, все салоны красоты закрылись, и у женщин исчезла возможность посещать процедуры наращивания и ламинирования ресниц.

«Мы обнаружили пробел на рынке и быстро начали процесс разработки различных формул. Мы знали, что должны действовать быстро, чтобы воспользоваться ограниченным ассортиментом товаров для ресниц», — поделилась Руголо.

Таким образом, подруги вложили 12 тысяч долларов (882 тысячи рублей) в прототип своего средства. Они подчеркнули, что при разработке состава сыворотки использовались только высококачественные натуральные ингредиенты с научно доказанной эффективностью.

Получившаяся сыворотка для ресниц стоимостью 79 долларов (5,8 тысячи рублей) содержит полипептиды для увеличения объема, толщины, длины и изгиба волосков. Одного флакона хватает на шесть месяцев использования. Помимо сыворотки девушки продают средства по уходу за бровями, туши для ресниц и щипцы для их завивки.

«Мы заработали более 1,5 миллиона долларов [110 миллионов рублей] на продажах, при этом один миллион долларов [73,5 миллиона рублей] мы получили только за последние четыре месяца. За этот период нам удалось продать 25 тысяч продуктов. У нас есть тысячи довольных клиентов, которые делятся своими результатами от использования наших продуктов в соцсетях. Их отзывы также помогли развить наш бренд и укрепить доверие клиентов», — заключили девушки.

Ранее в декабре девушка раскрыла способ разбогатеть на собственной одежде. Жительница Мельбурна Бриттани Маккуэйд (Brittany McQuade) рассказала, что зарабатывает деньги на сдаче в аренду личных вещей. Клиенты имеют возможность получить на несколько дней платье люксового бренда Eliya the Label за 75 долларов (5581 рубль), при этом его стоимость в магазине составляет 300 долларов (22,3 тысячи рублей).