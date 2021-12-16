Назван очищающий кишечник продукт

Диетолог Светлана Фус заявила, что семена льна обладают очищающим свойством. Они обеспечивают такой эффект благодаря пищевым волокнам в своем составе, рассказала врач в своем Instagram-аккаунте.

Фус заявила, что в семенах льна содержится много полезного. В частности, они богаты пищевыми волокнами, которые очищают кишечник, стимулируют его перистальтику и создают чувство сытости. Кроме того, в семенах льна содержатся фитоэстрогены — фенольные соединения с антиоксидантной активностью, защищающие женский организм от новообразований и облегчающие проявления климакса.

Врач также назвала этот продукт природным статином, поскольку он нормализует уровень холестерина.⁣⁣ Суточная норма употребления продукта составляет 1-2 столовых ложек или 10-20 граммов семян. При этом целые льняные семена следует измельчать и есть сразу после приготовления.

«И главное: это маленькое семя — одно из немногих растений, в котором в большом количестве находятся Омега-3 жирные кислоты.⁣⁣ Они нужны для строительства клеточных мембран, уменьшают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, улучшают пищеварение, снижают риск развития сахарного диабета и ожирения, если придерживаться здорового питания», — заключила диетолог.

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