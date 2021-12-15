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Диетолог развеяла популярный миф о кофе

Диетолог Королева: кофе поддерживает состояние хронического стресса и не помогает похудеть

Фото: Pixabay

Диетолог Маргарита Королева прокомментировала популярное мнение о том, что употребление кофейных напитков помогает справиться с лишним весом, а также снизить уровень стресса, сообщает НСН.

Королева развеяла миф о том, что кофе помогает похудеть. По ее словам, употребление напитка в этих целях вызовет перевозбуждение и создаст нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Врач назвала избыточную массу тела «слабым звеном организма», которое не стоит дополнительно атаковать кофе.

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«Этот напиток не уравновешивает, а, наоборот, только поддерживает состояние хронического стресса. Это стартовая площадка для новых и совершенно ненужных проблем. Злоупотреблять этим напитком не следует», — призвала Королева.

Диетолог напомнила, что кофе обезвоживает организм, поэтому при его употреблении нужно выпивать на стакан воды больше. Кроме того, не следует прибегать к этому напитку натощак, поскольку он вызовет раздражение желудочно-кишечного тракта.

«Этот напиток может быть в рационе человека между основными приемами пищи, но его необходимо дозировать. Одна или две чашечки кофе в день — более чем достаточно», — заключила врач.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что худеть перед Новым годом может быть опасно. Это способно вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта после застолья.

Марина Совина
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