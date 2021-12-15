Диетолог развеяла популярный миф о кофе

Диетолог Маргарита Королева прокомментировала популярное мнение о том, что употребление кофейных напитков помогает справиться с лишним весом, а также снизить уровень стресса, сообщает НСН.

Королева развеяла миф о том, что кофе помогает похудеть. По ее словам, употребление напитка в этих целях вызовет перевозбуждение и создаст нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Врач назвала избыточную массу тела «слабым звеном организма», которое не стоит дополнительно атаковать кофе.

«Этот напиток не уравновешивает, а, наоборот, только поддерживает состояние хронического стресса. Это стартовая площадка для новых и совершенно ненужных проблем. Злоупотреблять этим напитком не следует», — призвала Королева.

Диетолог напомнила, что кофе обезвоживает организм, поэтому при его употреблении нужно выпивать на стакан воды больше. Кроме того, не следует прибегать к этому напитку натощак, поскольку он вызовет раздражение желудочно-кишечного тракта.

«Этот напиток может быть в рационе человека между основными приемами пищи, но его необходимо дозировать. Одна или две чашечки кофе в день — более чем достаточно», — заключила врач.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что худеть перед Новым годом может быть опасно. Это способно вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта после застолья.