Россиянам назвали опасность похудения к Новому году

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова и врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина назвали россиянам опасность похудения к Новому году. Их слова приводит URA.RU.

По словам Русаковой, организму сложно переключиться на переваривание жирной пищи после целенаправленного самоограничения, поэтому похудение перед Новым годом может быть опасным и способно привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта после застолья. Она предупредила о риске острого холецистита, панкреатита и других болезней, которые могут потребовать госпитализации и экстренной операции.

Врач посоветовала худевшим или соблюдающим лечебную диету перед Новым годом постараться не переедать на застольях и принимать ферментные препараты. Еще лучше заранее сходить на прием к врачу-гастроэнтерологу.

Елена Щетинина согласилась с коллегой и рекомендовала за новогодним столом пробовать все, но понемногу. Также диетолог предупредила, что заболевания часто обостряются после религиозных постов. «По статистике, большинство операций по удалению желчного пузыря или приступы желчной колики приходятся после длительных постов, пасхального или рождественского. Так как в рационе людей долгое время не присутствует жирная пища, а потом она резко появляется, начинается движение камней, обострение заболеваний», — отметила Щетинина.

Ранее диетолог Елена Соломатина дала «Ленте.ру» несколько ценных советов о том, как организовать застолье и провести новогоднюю ночь. Среди прочего, она рекомендовала не садиться за стол голодным, сделать акцент на конкурсах, танцах и прогулках, а не на еде, а также подать на горячее рыбу, а не мясо.