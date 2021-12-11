Диетолог дала советы насчет организации новогоднего застолья

Наш желудок не знает, что такое новогодняя ночь, поэтому праздничное застолье для него всегда большая нагрузка, рассказала «Ленте.ру» диетолог Елена Соломатина и дала несколько ценных советов о том, как организовать застолье и провести эту ночь.

Не голодаем

В новогоднюю ночь нельзя садиться за праздничный стол голодными, 31 декабря нужно, как обычно, позавтракать, пообедать и поужинать, отметила диетолог. «Если человек собирается пить в новогоднюю ночь, то тоже выпить немного алкоголя за ужином, чтобы уже подготовить печень», — посоветовала Соломатина. Также, по мнению специалиста, необходимо пить достаточное количество воды, чтобы организм не был обезвожен. «Но не так, что вспомнили к ночи — и давай пить стаканами, а в течение дня», — заметила она.

Активный отдых

В новогоднюю ночь лучше сделать акцент на конкурсах, танцах и прогулках, а не на застолье, ведь чем активнее мы проводим время, тем меньше нам хочется есть, отметила Соломатина.

Закуски

Закуски, по мнению диетолога, должны быть фуршетными и максимально низкокалорийными, например, канапе.

Салаты

Традиционный салат оливье диетолог предложила сделать менее калорийным, заменив колбасу мясом курицы или индейки, нежирной телятиной или морепродуктами, использовать больше яичного белка, меньше картошки или вовсе заменить ее топинамбуром или клубнем сельдерея. «Заправку можно сделать не майонезную, а взять нежирную сметану либо йогурт, туда горчички, лимончика или, если хочется, майонез, разбавить его сметаной или йогуртом. Салат даже нежнее получится, можно добавить в него яблоко», — рассказала Соломатина.

При приготовлении селедки под шубой диетолог рекомендовала заменить картошку яблоком, а селедку взять максимально несоленую и использовать такую же заправку, как для оливье.

В новогоднюю ночь Соломатина посоветовала поставить на стол больше овощных салатов, заправленных оливковым маслом, а также использовать нарезку разной зелени, помидоров и перцев. «Еще салаты из квашеной капусты, в ней, во-первых, много витамина С, янтарная кислота — она даст возможность быстрее протрезветь, много клетчатки, еще есть, кстати, тартроновая кислота, которая будет препятствовать переходу углеводов в жир, — заметила диетолог, — поэтому ее можно в винегретики, салатики добавлять».

Горячее

Свинину или говядину Соломатина рекомендовала заменить рыбными блюдами, в крайнем случае — курицей или индейкой, и лучше запеченными, а не жареными.

«Вместо картошки можно овощи как гарнир подать, их можно потушить, отварить, сделать на пару. Брокколи, цветную капусту сбрызнуть вкусными экзотическими соусами на основе заморских травок, будет вкусно», — рассказала диетолог.

Десерт

Соломатина посоветовала отказаться от подачи сладких фруктов, таких как виноград, хурма королек, сладкие яблоки, манго, дыня, банан и другие, так как, если их съесть после мяса, они не смогут перевариться, и в желудке начнется брожение. «Будет отрыжка, метеоризм, вздутие живота, дискомфорт, но главное, это процессы гниения, это будет отравлять наш организм», — заметила диетолог и добавила, что это также касается тортов и конфет.

Кислые фрукты, напротив, будут способствовать лучшему перевариванию мяса, поэтому Соломатина рекомендовала подавать на праздничный стол фруктовые салаты с киви, мандаринами, а также есть ананас и папайю.

Диетолог посоветовала также готовить в новогоднюю ночь сорбет, используя замороженный сок с мякотью. «Можно делать курагу или чернослив, предварительно замочить, в серединку миндальный орешек, все это взбить, добавить нежирный йогурт. Можно желе на основе соков, можно сделать мороженое из йогурта», — отметила Соломатина.

Напитки

К напиткам на новогоднем столе относится то же, что и к десертам: лучше убрать сладкие компоты, заменив их кислыми морсами, подытожила диетолог.

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