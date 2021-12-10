Нарколог развенчал мифы о снижении опьянения и вреда алкоголя при застольях

Главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн развенчал популярные мифы снижении вреда алкоголя и снижения уровня опьянения во время застолий. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что не стоит «увеличивать градус» после бокала шампанского. Способ «выпить рюмку за полчаса до Нового года» тоже не принесет ожидаемого эффекта. Он позволяет быстро активировать ферментативную систему, но количество ферментов ограничено. Через короткий срок алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид.

«Не советую "увеличивать градус" после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки — способ достаточно смертельный, как и чередование», — подчеркнул Брюн.

По его словам, миф о том, что за час до праздника следует употребить масло, также не работает, точнее, дает кратковременный эффект, поскольку спиртное не всасывается. Это будет происходить, пока масло находится на слизистой, но потом весь накопившийся алкоголь ударит, «как кувалдой по голове».

Нарколог порекомендовал в качестве закуски картофельное пюре. Оно является абсорбентом и замедляет скорость всасывания алкоголя в кровь.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Караева развеяла миф о безвредности пива: по ее словам, логика «каждый день по кружке пива — проживешь сто лет счастливо» не имеет ничего общего с действительностью. Она назвала ежедневное употребление этого напитка в больших и малых количествах «прямым путем к проблемам со здоровьем». В частности, пиво убивает клетки головного мозга.

