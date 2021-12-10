Диетолог развеяла миф о безвредности пива

Диетолог-нутрициолог Ирина Караева прокомментировала распространенное мнение о том, что употребление пива не оказывает серьезного воздействия на организм, сообщает РИА Новости.

Специалист развеяла миф о безвредности пива: по ее словам, логика «каждый день по кружке пива — проживешь сто лет счастливо» не имеет ничего общего с действительностью. Она назвала ежедневное употребление этого напитка в больших и малых количествах «прямым путем к проблемам со здоровьем». В частности, пиво убивает клетки головного мозга.

«Даже в небольших дозах пиво негативно влияет на функционирование головного мозга, клетки массового гибнут из-за кислородного голодания. Также алкоголь может вызывать головную боль и расстройства желудка. В целом он оказывает пагубное влияние на весь организм, начинает страдать сердечно-сосудистая система», — предупредила Караева.

По словам врача, сердце приобретает слой жира, увеличивается в размерах, что увеличивает риск развития аритмии и гипертонии.

«Даже в небольших количествах алкоголь постепенно снижает качество жизни. И с каждым годом все больше людей выбирают полный отказ от спиртного и ведут здоровый образ жизни», — заключила она.

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