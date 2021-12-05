Названа самая пьющая нация мира

Согласно данным Глобального исследования по наркотикам и алкоголю, самой пьющей нацией мира признали австралийцев. Об этом пишет Daily Mail.

По результатам исследования, за 2021 год жители Австралии напивались в среднем 27 раз, что почти вдвое превышает средний мировой показатель (15). Опрос показал, что граждане шестого по площади государства в мире наполняют бокал пивом, вином или другой выпивкой в ​​среднем два дня в неделю.

Второе место рейтинга по количеству употребляемого алкоголя заняла Дания, третье — Финляндия. Жители Великобритании и США также названы одними из самых пьющих в мире — они замкнули пятерку лидеров, расположившись на четвертой и пятой строчках списка стран соответственно.

Отмечается, что больше всего угрызений совести по поводу количества выпитого алкоголя испытывали ирландцы — примерно в четверти случаев. При этом самой распространенной причиной сожалений среди всех участников опроса стал ответ «выпил слишком много и слишком быстро», он набрал 49 процентов голосов.

По частоте употребления алкоголя лидировала Франция — жители Пятой республики признались, что количество дней за год, когда они употребляли спиртные напитки, равняется не менее 132. На втором месте Новая Зеландия — 120 дней, следом идут Нидерланды — 112 дней.

Ранее в декабре врач-аритмолог Андрей Ардашев раскрыл, что злоупотребление алкоголем вызывает «синдром праздничного сердца». Так называют приступы аритмии — нерегулярные сокращения сердца, когда оно бьется очень быстро, а потом замирает. Явление сохраняется не более 24 часов и грозит смертельной опасностью.