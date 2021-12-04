Врач раскрыл смертельную опасность алкоголя для сердца

Заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев заявил, что после праздников увеличивается число обращений к врачам с жалобами на работу сердца. В интервью агентству «Прайм» медик раскрыл, как связаны эти факторы.

Врач рассказал, что у людей, которые в целом здоровы, злоупотребление алкоголем вызывает приступы аритмии — нерегулярные сокращения сердца, когда оно бьется очень быстро, а потом замирает. Такое состояние сохраняется не более 24 часов.

«Самая частая из этих аритмий — мерцательная аритмия — в медицине такое состояние называют "синдром праздничного сердца". Как правило, это состояние связано с употреблением больших доз алкоголя за короткий промежуток времени»", — подчеркнул Ардашев. По его словам, это явление грозит смертельной опасностью.

Аритмолог добавил, что подобная аритмия приводит к внезапной смерти: «сердце не выдерживает и может остановиться». Алкоголь и продукт его расщепления — ацетальдегид — токсически воздействуют на эритроциты, разрушая их оболочку. В результате этого эритроциты перестают отталкиваться друг от друга и начинают слипаться, что формирует микротромбы.

Медик добавил, что алкоголь способствует обезвоживанию, поскольку сокращает выработку антидиуретического гормона. Из-за этого возникают полиурия и гипокалиемия, которые являются весомой причиной образования аритмий.

«Самая грозная из них — фибрилляция желудочков, которая без своевременной медицинской помощи может привести к летальному исходу», — заключил Ардашев.

Ранее диетологи назвали алкоголь одним из опасных напитков для желающих похудеть. Если спиртное все-таки приходится употреблять, то они посоветовали выбирать вино или напитки, не содержащие дополнительных калорий.