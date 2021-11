Диетологи назвали самые опасные напитки для желающих похудеть

Американские диетологи назвали напитки, от которых стоит отказаться желающим похудеть. Их советы приводит издание Eat This, Not That!

Специалисты считают покупные соки и смузи, сладкие алкогольные коктейли и холодные напитки на основе кофе самыми опасными при похудении. Соки, которые можно найти в продаже, чаще всего содержат большое количество сахара и совсем мало клетчатки. «Они могут вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, который затем так же резко упадет. От этого появится желание съесть еще больше сладкого», — считает диетолог Эми Гудсон.

Диетолог Лора Бурак советует не пить и смузи, которые продаются в бутылках. В подобных напитках может содержаться до 500 килокалорий и 40-50 граммов сахара. «Несмотря на то, что этот сахар поступает из фруктов, и в смузи могут быть некоторые полезные вещества, я бы советовала худеющим избегать их», — говорит Бурак.

Неумеренное употребление алкоголя может привести к увеличению веса и само по себе, но, по мнению диетолога Лорен Манакер, особенно вредны сладкие алкогольные коктейли. «Взять, например, пина коладу — это пустые калории из алкоголя и жиры, к которым добавлены калории из кокоса и сахар. Такой напиток никак не поспособствует потере веса, особенно если пить его часто», — говорит Манакер.

Гудсон добавляет, что если все-таки приходится пить спиртное на вечеринке или семейном празднике, то лучше выбирать вино или напитки, не содержащие дополнительных калорий.

Еще одним врагом худеющих диетологи называют холодные напитки на основе кофе. Бурак утверждает, что в сетевых заведениях даже порция латте может содержать от 500 до 1200 килокалорий, а количество сахара в них, как правило, превышает общую дневную норму.

В том случае, если отказаться от любимого кофейного напитка непросто, Манакер рекомендует готовить его на обезжиренном молоке и не добавлять в чашку взбитые сливки.

